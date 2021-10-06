Терапевт Романенко: влажные салфетки могут ослабить иммунитет

Москва, 6 октября. Неправильное использование влажных антибактериальных салфеток может вызвать заболевания кожи и ослабление иммунитета.

В антибактериальных салфетках содержатся вещества, убивающие полезную микрофлору. Из-за этого кожа истончается, и на ней появляются ссадины и трещины, что приводит к ослаблению иммунитета. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко телеканалу «Москва 24».

«Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки», — сказала она.

Также нельзя протирать лицо влажными салфетками для рук. Салфетки для технических поверхностей могут вызвать аллергию, раздражение или оказать негативное влияние на репродуктивную функцию. Романенко напомнила, что важно следить за сроком годности таких салфеток и закрывать упаковку.

Ранее врач-дерматолог Анна Бессалова опровергла связь типов питания с кожными заболеваниями. На самом деле не существует ни одного кожного заболевания, кроме клинически подтвержденной целиакии, причиной которого являлся бы какой-то определенный тип питания.