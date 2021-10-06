Общественник Цветков считает возможным введение паспорта негражданина на Украине

Москва, 6 октября. Введение украинских паспортов неграждан для жителей Донецкой и Луганской народных республик возможно, об этом заявил одесский общественный деятель Алексей Цветков.

Член городского совета Одессы от партии «Европейская солидарность», экс-волонтер при так называемой антитеррористической операции в Донбассе Андрей Вагапов заявил, что ввести документ негражданина нужно было давно. Эксперт считает, что в нынешней Украине такой сценарий возможен.

«Заявление Вагапова вписывается в канву националистической истерии по лишению граждан Донбасса, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, возможности участвовать в выборах на Украине, поскольку они априори могут иметь российские паспорта», — заявил Цветков.

Он добавил, что теоретически этот шаг допустим. Механизм реализации может быть основан на совершении преступления в отношении посягательств на территориальную целостность Украины или измену родине. В таком случае вместе с приговором могут лишать украинского гражданства и вручать паспорт негражданина.

Ранее заявление Агапова через Telegram обсудили жители Украины. Некоторые граждане считают, что после введения документа начнут открывать концлагеря и газовые камеры.