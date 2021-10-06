Публичный дом отравляет жизнь обитателей многоквартирного дома в Ачинске

Ачинск, 6 октября. Публичный дом под видом массажного салона, расположенный на первом этаже, не дает покоя жителям многоквартирного дома в Ачинске на протяжении многих лет.

Бордель работает в круглосуточном режиме, при этом его посетители появляются там ночью в шумном настроении, а услуги, оказываемые в заведении, тихими назвать нельзя. Жители дома сделали дополнительную шумоизоляцию в квартирах, но это не помогло.

При этом горожане уверены, что без полицейской крыши такого рода заведение не прожило бы так долго. Ачинцы утверждают, что в борделе часто появляются клиенты в форме. В доме живет много влиятельных людей, однако они боятся мести со стороны полицейских, которые могут потерять свой незаконный заработок.

Ранее кубанские правоохранители накрыли работу крупной сети притонов, которая под видом массажного салона оказывала услуги интимного характера.