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ЦРУ предупредило сотрудников об участившихся случаях потери информаторов
Политика
ЦРУ предупредило сотрудников об участившихся случаях потери информаторов
cia.gov

Вашингтон, 6 октября. Руководство ЦРУ уведомило сотрудников по всему миру об участившихся случаях ликвидации, ареста или перевербовки иностранных информаторов, сообщает The New York Times.

Наибольшие опасения Центрального разведывательного управления США вызывает ситуация в КНР, Пакистане и Иране, отмечают источники издания. Коммуникацию разведки с источниками затруднили успехи китайских и российских специалистов в сфере биометрического сканирования, искусственного интеллекта, систем распознавания лиц и иных технологий.

Руководство ЦРУ считает, что соперничество Вашингтона с Пекином и Москвой, а также исходящие от этих стран вызовы делают «создание шпионских сетей и защиту информаторов» как никогда важными.

В Пакистане контрразведка чаще пытается перевербовать работающих на США под прикрытием лиц. Что чревато получением ложной информации, подчеркнули в разведывательном ведомстве США. В Иране и Китае отмечены случаи ликвидации информаторов, утверждают источники NYT в ЦРУ.

Ранее СМИ сообщили, что несколько сотрудников Белого дома и высокопоставленных служащих ЦРУ рассматривали возможность похищения и даже убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. План «вызвал горячие споры» в администрации бывшего тогда президентом США Дональда Трампа.

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