Политолог Стариков считает, что за возвращением Саакашвили в Грузию стоит Запад

Москва, 6 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили знал, что будет арестован после возвращения на родину и приехал именно за этим. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что теперь создан еще один борец за свободу, за которым будет стоять общественность. При этом он подчеркнул, что экс-губернатор Одесской области лишен грузинского гражданства, а потому его приезд кажется еще более странным.

«Зачем он туда пришел? Повлиять на результаты выборов? Да никак он не повлияет, и было сразу понятно, что никак не повлияет. Он, наверное, какие-то серьезные вещества употребляет. Это точно. Посмотрите, какое у него счастливое лицо, когда рядом с ним стоят два здоровенных грузинских полицейских», — рассказал Стариков.

Он добавил, что Саакашвили прекрасно понимает, что его освободят. Таким образом создается прецедент, когда человека с преступлениями отпускают под давлением мирового сообщества.

Ранее директор Института Политических Исследований Сергей Марков заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имел два плана, когда собирался возвращаться на родину.