Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 09:53
09:51
Шоу-бизнес
Блогер Зинатуллина столкнулась с депрессией после свадьбы с Моргенштерном
09:50
Общество
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 9% за неделю
09:47
Общество
Пермского стрелка готовят к переводу в обычную палату
09:46
Общество
Самарцам расскажут об убийстве Блока
09:45
Общество
Онищенко заступился за врачей, арестованных из-за смерти недоношенного младенца
09:45
Общество
Новый рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве 6 октября
09:45
Общество
Портал Eat This! Not That! перечислил вещи, которые нельзя делать после 60 лет
09:44
Экономика
Почему слишком высокие цены на газ и нефть — это плохо для России
09:43
Политика
Адвокат Саакашвили представил схему его освобождения из грузинской тюрьмы
09:41
Армия
Украина провела военные учения у границ Крыма
Все новости

Публицист Родион Денисов рассказал об ограничениях для неграждан в Эстонии
Политика
Публицист Родион Денисов рассказал об ограничениях для неграждан в Эстонии
slovodel.com

Москва, 6 октября. «Серые» паспорта Эстонии, как и «фиолетовые» удостоверения личности в Латвии, имеют ряд ограничений. Об этом заявил эстонский журналист Родион Денисов.

В интервью для издания «Украина.ру» публицист объяснил, что после развала СССР, когда Таллин объявил о независимости, паспорта решили выдавать не всем. Их получили те, у кого предки жили на территории Эстонии до 1940 года.

«Да, действительно, избираться неграждане не имеют права, но имеют право в Эстонии голосовать на местных выборах. В Латвии не имеют права голосовать на местных выборах. Что касается ограничений в работе, то, действительно, на государственной службе, на государственных должностях, например, в полиции, работать неграждане не имеют права», — отметил Денисов.

Он добавил, что при вводе этих паспортов русскоязычное население подвергалось дискриминации, поскольку на выборах голосовало бы не так, как радикалы Однако сейчас в Эстонии осталось всего 70 тыс. жителей с «серыми» паспортами. Кто-то подает документы на гражданство, кто-то уезжает в Россию.

Ранее депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов заявил, что на Украине нужно ввести паспорт негражданина, как это сделали страны Прибалтики. Украинцы резко раскритиковали речь политика.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Публицист Родион Денисов рассказал об ограничениях для неграждан в Эстонии
эстония неграждане родион денисов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru