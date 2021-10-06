Публицист Родион Денисов рассказал об ограничениях для неграждан в Эстонии

Москва, 6 октября. «Серые» паспорта Эстонии, как и «фиолетовые» удостоверения личности в Латвии, имеют ряд ограничений. Об этом заявил эстонский журналист Родион Денисов.

В интервью для издания «Украина.ру» публицист объяснил, что после развала СССР, когда Таллин объявил о независимости, паспорта решили выдавать не всем. Их получили те, у кого предки жили на территории Эстонии до 1940 года.

«Да, действительно, избираться неграждане не имеют права, но имеют право в Эстонии голосовать на местных выборах. В Латвии не имеют права голосовать на местных выборах. Что касается ограничений в работе, то, действительно, на государственной службе, на государственных должностях, например, в полиции, работать неграждане не имеют права», — отметил Денисов.

Он добавил, что при вводе этих паспортов русскоязычное население подвергалось дискриминации, поскольку на выборах голосовало бы не так, как радикалы Однако сейчас в Эстонии осталось всего 70 тыс. жителей с «серыми» паспортами. Кто-то подает документы на гражданство, кто-то уезжает в Россию.

Ранее депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов заявил, что на Украине нужно ввести паспорт негражданина, как это сделали страны Прибалтики. Украинцы резко раскритиковали речь политика.