Ростовская школьница продала свою первую пятерку однокласснику

Ростов-на-Дону, 6 октября. Первоклассница из Ростова-на-Дону продала свою первую пятерку за 30 рублей. Об этом рассказала мама девочки.

Свою первую оценку новоиспеченная школьница ждала больше месяца. В первом классе ученикам не ставят оценки, однако, чтобы стимулировать детей, учительница девочки вырезала их из бумаги и вручала ученикам.

Мама первоклассницы рассказала интересный случай. По ее словам, школьница продала свою бумажную оценку своему однокласснику за 30 рублей. Некоторые одобрили такой поступок и сказали, что растет бизнесвумен. Однако многие были удивлены «предприимчивостью» девочки в столь юном возрасте.

Недавно в Абакане произошел не менее интересный случай, там школьница выдумала историю о своем похищении из-за полученной в школе плохой отметки. Она рассказала родителям, что неизвестный мужчина пытался затащить ее в автомобиль.