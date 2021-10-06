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Ростовская школьница продала свою первую пятерку однокласснику
Общество
Ростовская школьница продала свою первую пятерку однокласснику
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Ростов-на-Дону, 6 октября. Первоклассница из Ростова-на-Дону продала свою первую пятерку за 30 рублей. Об этом рассказала мама девочки.

Свою первую оценку новоиспеченная школьница ждала больше месяца. В первом классе ученикам не ставят оценки, однако, чтобы стимулировать детей, учительница девочки вырезала их из бумаги и вручала ученикам.

Мама первоклассницы рассказала интересный случай. По ее словам, школьница продала свою бумажную оценку своему однокласснику за 30 рублей. Некоторые одобрили такой поступок и сказали, что растет бизнесвумен. Однако многие были удивлены «предприимчивостью» девочки в столь юном возрасте.

Недавно в Абакане произошел не менее интересный случай, там школьница выдумала историю о своем похищении из-за полученной в школе плохой отметки. Она рассказала родителям, что неизвестный мужчина пытался затащить ее в автомобиль.

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