РОИ предложила отменить госпошлину для праворульных автомобилей в России

Владивосток, 6 октября. Пошлина на ввоз праворульных японских автомобилей на Дальний Восток может быть отменена. Соответствующее предложение выдвинули представители «Российской общественной инициативы».

По их мнению, данная мера способна положительно повлиять на экономическую ситуацию Дальнего Востока, а также создать приток населения в регион. Наряду с этим местные жители получат новые качественные автомобили по доступным ценам, говорится на официальном сайте «Российской общественной инициативы».

«Настоящей инициативой предлагается дать возможность каждому жителю ДВФО один раз в три года ввезти для личного использования автомобиль японского производства без оплаты таможенной пошлины», — содержится в сообщении РОИ.

Предлагается дать возможность жителям региона осуществлять ввоз японских автомобилей под личные нужды один раз в три года без необходимости осуществлять таможенные платежи. На данный момент документ собрал больше негативных отзывов, чем положительных, а общее число голосов далеко от необходимого, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.

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