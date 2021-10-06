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Политолог Стариков прокомментировал скандал с «Досье Пандоры»

  /   Обновлено: 06 октября 2021 08:41
Политика
Политолог Стариков прокомментировал скандал с «Досье Пандоры»
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 октября. Цель публикации «Досье Пандоры» станет понятна после того как в Сети появятся скандалы. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что слив 12 млн документов — это работа спецслужб. Журналисты не могли обработать такой объем информации.

«Я не знаю, какая была конечная цель, кого хотели скомпрометировать. Может быть, собирались там что-то найти, точно знали, что что-то найдут, но не нашли. А Зеленский попал под раздачу. Сейчас не видно большого противостояния внутри украинского государства из-за того, что такие позорные документы обнародованы. В другом государстве сразу бы уже может об импичменте заговорили», — отметил Стариков.

Он добавил, что такой объем документов был опубликован ради того, чтобы размыть информацию. В ней утонет любая комиссия, гражданин или общественное мнение. Президент Украины Владимир Зеленский — один из многих, чье имя попало в «Досье Пандоры». Истинные причины раскрытия документов станут известны позже.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что после публикации «бумаг Пандоры» Зеленский может попасть в международную изоляцию.

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