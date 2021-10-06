Житель Алтая попытался заказать убийство бывшей жены и попал в психушку

Барнаул, 6 октября. Жителя Славгорода Алтайского края отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу после попытки заказать убийство своей бывшей жены.

Так, 39-летний мужчина пытался нанять киллера для бывшей жены из-за неприязни к ней. Он обратился к своему знакомому с просьбой избавиться от экс-супруги. За это он предлагал вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Приятель согласился, но тут же обратился в полицию.

Оперативные сотрудники МО МВД России «Славгородский» задержали заказчика. Это было сделано в ходе спецоперации «на живца». Приятель сообщил, что убил супругу мужчины и потребовал оставшиеся деньги. Во время передачи средств правоохранители его задержали.

Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая подтвердила у него наличие заболевания. Ему было назначено принудительное лечение постановлением прокурора Алтайского края.

Двойная осечка киллера-неудачника спасла жизнь бизнесмену из Приморского края и его сыну. Когда пистолет второй раз не сработал, наемного убийцу обезвредили и сдали полиции.