Киев, 6 октября. «Досье Пандоры», которое рассказывает об офшорах украинского лидера Владимира Зеленского, ставит точку не его перспективах во второй раз статься президентом Украины.

Зеленский «живет» мыслями о втором сроке. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфирке телеканала «Наш».

«Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», — сказал он.

Депутат предположил, что Вашингтон может использовать историю с офшорами против Зеленского. По мнению Мураева, США могут дать Зеленскому доработать свой срок и избежать наказания, если «он будет послушным». Однако в этом случае Украины станет «ручным инструментов», который будет выполнять все команды Вашингтона.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что скандал с офшорами серьезно увеличит антирейтинг президента Украины и наверняка снизит его шансы быть избранным на второй срок. Теперь антирейтинг украинского лидера вырастет, а сам он вместе с окружением может попасть в международную изоляцию.