Москва, 6 октября. США развяжут войну Украины против России, если с этим никак не бороться, не принимать соответствующие меры. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия – За правду» объяснил, что Белый дом через Киев всячески провоцирует Москву, пытаясь выставить его агрессором. В интервью для издания «Украина.ру» он заявил, что все началось с государственного переворота в 2014 году.

«Россию выставили агрессором. Надо дальше использовать Украину. Тем более, что украинских граждан хоть в этом анабиозе... Вот-вот будут реформы. Вот-вот придет молодой, подающий надежды президент. Нет, не этот. Следующий президент, еще более молодой, и еще более подающий надежды. Не актер, а певец. Ой, не певец, а тракторист. Главное, ждите, ждите...» — заявил Стариков.

Он добавил, что спустя годы Вашингтон запустит войну. Это позволит списать все проблемы на другого. Другого использования Украины против России нет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня западного военного блока.