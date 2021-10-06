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Аномальная жара стала причиной похудения российских свиней в 2021 году
Экономика
Аномальная жара стала причиной похудения российских свиней в 2021 году
pixabay.com/ru

Москва, 6 октября. Вспышки АЧС и аномальная жара, из-за которой свиньи потеряли 20-30% веса, привели к снижению темпов прироста производства свинины в России в 2021 году.

Темпы прироста производства свинины оказались самыми низкими за последние 15 лет. В 2020 году на долю сельхозпредприятий приходилось 88,4% от всего производства свинины в России или 4,8 миллиона тонн, в 2021 году планировалось повысить этот показатель на 5%, информирует РБК.

Динамика производства в целом по стране положительная, но упадок производства случился в Центральном Федеральном округе. Именно там базируется почти половина производства, и от ситуации в этих регионах зависит ценообразование на свинину по всей стране. Отчасти такой «провал» вызван жарой — температура повысилась до 33-38 градусов и держалась на этом уровне почти два месяца, из-за чего свиньи похудели на 20%-30% своего веса.

Недавно эксперт рассказал, как развивается виноградарство в России и Крыму. По словам специалиста, начался процесс восстановления виноградарства по объемам производства, потому что закладываются промышленные виноградники с точки зрения большей интенсификации.

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