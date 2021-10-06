Ликвидация последствий стихии в Сочи продолжалась и ночью

Сочи, 6 октября. Спасатели, работники дорожных и коммунальных служб и ночью продолжали ликвидацию последствий схода оползня в коттеджном поселке в Сочи.

В работе были задействованы 22 единиц техники, более 600 тонн инертных материалов насыпали на дорогу и в результате проезд к коттеджному поселку был восстановлен. Также из-под завалов были высвобождены восемь автомобилей местных жителей.

Оползни все еще продолжают сходить на месте ЧП, поэтому специалисты и техника остаются на месте для противодействия. Ситуация находится на контроле городского оперативного штаба. Также все еще идут работы на трассе А-147 Джубга — Сочи, транспортное движение сохраняется и идет в режиме реверса.

По прогнозам синоптиков, осадков в регионе не ожидается, поэтому работа будет идти в полном объеме. Необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии, сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Накануне, 5 октября, из-за сильных ливней и схода оползней в коттеджном городке в Сочи под угрозой разрушения оказались дома, дороги и инфраструктура. В Сети появились кадры с места ЧП.