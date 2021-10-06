Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 09:52
09:51
Шоу-бизнес
Блогер Зинатуллина столкнулась с депрессией после свадьбы с Моргенштерном
09:50
Общество
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 9% за неделю
09:47
Общество
Пермского стрелка готовят к переводу в обычную палату
09:46
Общество
Самарцам расскажут об убийстве Блока
09:45
Общество
Онищенко заступился за врачей, арестованных из-за смерти недоношенного младенца
09:45
Общество
Новый рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве 6 октября
09:45
Общество
Портал Eat This! Not That! перечислил вещи, которые нельзя делать после 60 лет
09:44
Экономика
Почему слишком высокие цены на газ и нефть — это плохо для России
09:43
Политика
Адвокат Саакашвили представил схему его освобождения из грузинской тюрьмы
09:41
Армия
Украина провела военные учения у границ Крыма
Все новости

Тела двух рыбаков нашли в машине в Красноярском крае

  /   Обновлено: 06 октября 2021 08:17
Общество
Тела двух рыбаков нашли в машине в Красноярском крае
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Красноярск, 6 октября. Тела двух пропавших рыбаков обнаружили в автомобиле на левом берегу реки Кемчуг в Красноярском крае, предполагается, что причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Мужчины в возрасте 62 и 70 лет уехали на рыбалку 1 октября и в условленный срок не вернулись. Признаков криминальной смерти обнаружено не было, однако в автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили газовый баллон и газовую печь.

Сейчас сотрудники СК проводят проверку. Установлено, что рыбаки скончались недалеко от деревни Шпагино-1, где и была обнаружена машина.

5 октября случилась еще одна трагедия. Два человека (женщина и ребенок) погибли и еще пятеро получили серьезные травмы в результате пожара в жилом доме на юге Москвы в Сумском проезде. Жизнь еще одного серьезно пострадавшего ребенка была на волоске, однако врачам удалось спасти пациента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тела двух рыбаков нашли в машине в Красноярском крае
смерть машина рыбак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru