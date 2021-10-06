Тела двух рыбаков нашли в машине в Красноярском крае

Красноярск, 6 октября. Тела двух пропавших рыбаков обнаружили в автомобиле на левом берегу реки Кемчуг в Красноярском крае, предполагается, что причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Мужчины в возрасте 62 и 70 лет уехали на рыбалку 1 октября и в условленный срок не вернулись. Признаков криминальной смерти обнаружено не было, однако в автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили газовый баллон и газовую печь.

Сейчас сотрудники СК проводят проверку. Установлено, что рыбаки скончались недалеко от деревни Шпагино-1, где и была обнаружена машина.

5 октября случилась еще одна трагедия. Два человека (женщина и ребенок) погибли и еще пятеро получили серьезные травмы в результате пожара в жилом доме на юге Москвы в Сумском проезде. Жизнь еще одного серьезно пострадавшего ребенка была на волоске, однако врачам удалось спасти пациента.