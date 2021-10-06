СКР по Саратовской области возбудил дело из-за надругательства над заключенным

Саратов, 6 октября. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по факту надругательства группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.

Региональное управление СКР сообщает, что по итогам проверки сообщения в СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». По сообщениям журналистов, несколько мужчин в отношении осужденного насильно совершили действия сексуального характера.

Круг фигурантов дела устанавливается. Им грозит до десяти лет заключения.

Расследованием инцидента занимается следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что видеозаписью с пытками над заключенным в одной из саратовских колоний заинтересовался Следственный комитет. По факту инцидента была инициирована проверка.