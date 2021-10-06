Пересильд может пострадать от космической болезни во время съемок на МКС

Москва, 6 октября. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 5 октября отправились на МКС на съемки фильма «Вызов». Непрофессиональные астронавты могут столкнуться с космической болезнью.

Когда человек покидает гравитационное поле Земли, его организм и вестибулярная система испытывают сильный стресс. В течение нескольких дней могут наблюдаться симптомы, похожие на морскую болезнь — тошнота, рвота, головокружение и другие болезненные симптомы, информируют «Известия».

Вестибулярная система профессиональных космонавтов лучше приспособлена к такому стрессу, так как ему предшествуют годы тренировок. Однако на подготовку Пересильд и Шипенко было выделено всего четыре месяца, отметил начальник четвертого управления, главный врач Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Алексей Гришин.

Сама Пересильд рассказала, что судьба готовила ее к этим съемкам давно и давала знаки о предстоящем грандиозном путешествии. Один из них — толстовка с надписью про космос, которую актрисе подарили за год до знаменательного события.