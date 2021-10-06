Дженнифер Лопес отказалась от просмотра фильма с Беном Аффлеком в главной роли

Лос-Анджелес, 6 октября. Знаменитая певица Дженнифер Лопес отказалась посетить новый фильм Джорджа Клуни «Нежный бар».

Не повлиял на ее решение даже тот факт, что одну из главных ролей в нем сыграл ее возлюбленный Бен Аффлек. Как пишет издание The Sun, причиной бойкотирования кинопремьеры стали натянутые отношения Джей Ло с Клуни.

«Джен, как известно, находилась в плохих отношениях с Джорджем Клуни, когда они снимались вместе в фильме «Вне поля зрения» (1998). Они терпеть не могли друг друга», — приводит издание цитатка своего источника.

Однако, как стало известно, Бен Аффлек отсутствию любимой вовсе не огорчился. Он в приподнятом настроении позировал для папарацци вместе с режиссером.

Фильм «Нежный бар» является экранизацией одноименного романа Джона Мохрингера. Его дата выхода в российский прокат на данный момент неизвестна.

Тем временем поклонники голливудской звезды Бена Аффлека предполагают, что его роман с Дженнифер Лопес подошел к концу. Причиной стало то, что актер неожиданно отписался от возлюбленной в соцсетях.