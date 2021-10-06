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Посол Украины Мельник призвал Германию помочь со вступлением в НАТО и ЕС
Политика
Посол Украины Мельник призвал Германию помочь со вступлением в НАТО и ЕС
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 6 октября. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал Германию за то, что она не способствует вступлению Киева в НАТО и Евросоюз.

По его словам, Берлин «с темных страниц прошлого» должен способствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс и ЕС. Мельник отметил, что Украина среди наиболее пострадавших от преступлений нацистов стран, передает RND.

«Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», — сказал украинский политик.

Однако он посчитал неудивительным, что в украинском обществе растет чувство несправедливости из-за текущей «неразделенной» исторической политики Германии. Мельник напомнил, что недавно 61% украинцев выступили за требование репараций от Берлина за совершенные преступления. Поэтому Киев ждет, что немецкая политика «сделает правильные выводы» и интегрирует Украину в НАТО и ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня западного военного блока. Он признал, что Грузии и Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

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евросоюз нато мельник
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