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Суд признал признал банкротом крупнейшую рыбопромышленную компанию Дальнего Востока
Общество
Суд признал признал банкротом крупнейшую рыбопромышленную компанию Дальнего Востока
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Хабаровск, 6 октября. Арбитражный суд Сахалинской области признал банкротство рыбодобывающей компании «Монерон» в соответствии с заявлением рыбного трейдера Osprey Networks о ее несостоятельности.

«Монерон» получила от сингапурской Osprey Networks аванс в размере 26 млн долларов по контрактам на поставки краба. Однако компания не исполнила в полном объеме свои обязательства.

Osprey Networks подала заявление с просьбой признать Osprey Networks банкротом. Суд согласился и признал доказательства обоснованными. Кроме этого он постановил ввести в отношении дальневосточной компании процедуру наблюдения. Также суд включил более 1,9 млрд рублей в долг перед сингапурской Osprey Networks.

Ранее стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя фермерских продуктов под Екатеринбургом ООО «Полевская ферма» из-за долгов.

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банкротство Рыбная промышленность Монерон
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