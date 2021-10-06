Политолог Марков призвал Саакашвили прекратить употреблять наркотики

Москва, 6 октября. Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о фальсифицированном аресте не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Бывший губернатор Одесской области заявил, что является личным узником президента России Владимира Путина. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что в таких речах нет смысла.

«Вообще-то грузинское правительство является проамериканским. Оно даже разорвало дипломатические отношения с Россией, и не имеет авиасообщения. Постоянно какие-то конфликты у нас», — рассказал Марков.

По его мнению, грузинский режим хоть и действует в интересах США, но не Белый дом приказал арестовать Саакашвили. Это проблемы внутри государства, на которые Россия влиять не способна. Свои заявлением экс-глава Грузии пытался достучаться до американцев, чтобы они освободили его. Он вспоминает конфликт с Путиным, но он давно закончился, а сам политик больше не представляет угрозы для РФ.

«Главное, что вы должны сделать господин Саакашвили — это прекратить принимать кокаин и повиниться перед народом Грузии», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Паата Закареишвили заявил, что власти Грузии могут экстрадировать Михаила Саакашвили на Украину, так как он является ее гражданином.