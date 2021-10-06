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Средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей

  /   Обновлено: 06 октября 2021 08:09
Общество
Средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
pixabay.com  /  hellosoyeon

Москва, 6 октября. Средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей, увеличившись на 10,4% в годовом выражении, сообщили авторы исследования OFD.ru.

Картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей. Данные охватывают период с 1 января по 30 сентября 2021 года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует РИА Новости.

Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% — до 72,3 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (68,9 рубля). При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля. В прошлом году показатель составлял 311 рублей.

В сентябре выяснилось, что даже члены королевской семьи любят порой побаловать себя фастфудом. Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их детей заметили в обычном пабе в Норфолке поедающими картошку фри и бургеры.

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