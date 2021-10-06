Дипломат Лозинский прояснил обязательства России в отношении Украины

, 6 октября. Россия не обязывалась бороться с сепаратизмом на Украине, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.

Россия не брала на себя обязательства заставлять часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, подчеркнул дипломат по данным РИА Новости. Поэтому любые нападки в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины не имеют под собой оснований и являются очередным голословным проявлением антироссийской пропаганды.

Вхождение в состав России оказалось единственной возможностью для украинского населения отстоять свои интересы, пояснил Лозинский. Таким образом он парировал высказывание директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова. Политик сообщил, что Россия якобы «оккупировала Крым», что является «вопиющим нарушением» положений Будапештского меморандума 1994 года.

Недавно командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области, генерал Александр Кихтенко оценил шансы Украины на победу в случае военного конфликта на Донбассе. По его словам, Киев с большой вероятностью будет разгромлен.