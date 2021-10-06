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Политолог Марков объяснил, хватит ли Украине газа грядущей зимой
Политика
Политолог Марков объяснил, хватит ли Украине газа грядущей зимой
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 6 октября. Украинская экономика слишком бедна, чтобы использовать большие объемы голубого топлива. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что в любом государстве есть два типа потребителей газа. Первый — это граждане, второй — промышленность.

«Для своих граждан Украине хватит своего газа. Можно как бы сделать. Что касается предприятий, то в результате всех этих государственных переворотов экономика Украины разгромлена. Она представляет собой ничтожную часть от того, что было в советское время и даже в 90-е годы экономика Украины была в значительно более хорошем состоянии», — отметил политолог.

Он добавил, что этому государства и не нужно много газа. Оно слишком бедное, у него почти нет промышленных предприятий. Нужные объемы голубого топлива Киев получит через украинскую ГТС, оформляя его как реверс. Между Россией, Германией и США есть договоренность, согласно которой «Газпром» продолжит поставки газа через Украину.

Ранее преподаватель Финансового университета Станислав Митрахович в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что власти Украины снова ставят государство на грань отопительной катастрофы.

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