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Политолог Марков назвал Саакашвили потенциальным беспокойством для Зеленского
Политика
Политолог Марков назвал Саакашвили потенциальным беспокойством для Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 октября. Киев и Тбилиси не станут ухудшать отношения из-за бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт уверен, что президента Украины Владимира Зеленского не волнует судьба экс-губернатора Одесской области. Однако он не может молчать, поскольку Саакашвили является украинским гражданином. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Никакого позитива от Саакашвили для Зеленского нет. Более того, Саакашвили — это некое такое потенциальное беспокойство. Поэтому Зеленскому выгодно, что Саакашвили посадили в грузинскую тюрьму. Однако при этом Зеленский не может никак не реагировать. Саакашвили же государственный служащий, гражданин Украины. Он как-то должен реагировать, как президент Украины», — отметил Марков.

Он добавил, что поэтому украинский лидер ведет себя как обычно. Он делает резкие и наглые заявления, но реальных шагов ради освобождения экс-президента Грузии не будет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о письме экс-главы Грузии Михаила Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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