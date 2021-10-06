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NI рассказал о возрождении интереса к суперавианосцам в России

  /   Обновлено: 06 октября 2021 07:39
Армия
NI рассказал о возрождении интереса к суперавианосцам в России
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 6 октября. Обозреватели National Interest (NI) рассказали, зачем СССР собирался построить суперавианосец «Ульяновск» и почему Россия собирается разработать еще более впечатляющий корабль.

Авианосец «Ульяновск» начали строить в 1988 году на Черноморском судостроительном заводе на территории современной Украины. Принять его на вооружение планировали не раньше середины 90-х годов прошлого века. Но экономические неурядицы не позволили России завершить проект, поэтому в 1992 году недостроенный «Ульяновск» попал на свалку.

Судно должно было стать военно-морским гигантом длиной около 305 метров и водоизмещением 85 000 тонн, отмечают в National Interest. В его авиагруппу планировали включить до 70 самолетов и вертолетов, в том числе 44 Су-33 и МиГ-29. Силовая установка состояла из четырех ядерных реакторов КН-3 и позволяла бы «Ульяновску» разгоняться до 30 узлов. Экипаж судна должен был составить 3400 человек.

Авианосец был призван вместе с другими советскими надводными кораблями и подводными лодками держать ВМС США подальше от прибрежных вод и берегов страны. Кроме того, «Ульяновск» должен был обеспечить безопасные районы патрулирования для подводных лодок с баллистическими ракетами, которые выполняли задачи ядерного сдерживания.

В наши дни Россия готова возродить мечту об авианосцах, отмечают авторы NI. По данным американских специалистов, на ранних этапах планирования находится проект по созданию военных кораблей нового класса. Они будут немного больше американских авианосцев Nimitz и смогут вместить авиакрыло из 100 самолетов, отмечает автор. Стоимость авианосца в NI оценили в 8,5 миллиарда долларов, срок строительства — в семь лет.

«У великих народов есть авианосцы, Россия считает себя великой нацией, а потому корабль будет символом национального возрождения и судьбы. Другими словами, новый авианосец стал бы еще одним поводом забыть старые плохие времена, когда распался Советский Союз», — говорится в публикации.

Ранее разработанный НПО «Электромашина» (входит в Ростех) корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» успешно прошел испытания в России. По словам гендиректора предприятия Игоря Афанасьева, разработка «испытывала конкуренцию», но «Нарвал» оказался лучше аналогов.

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Все новости / Армия / NI рассказал о возрождении интереса к суперавианосцам в России
флот вмф россии авианосцы
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