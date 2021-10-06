Пользователи Facebook высмеяли Саакашвили за письмо Зеленскому

Киев, 6 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором указал, что его арест проводился незаконно.

Экс-губернатор Одесской области заявил, что является личным узником президента России Владимира Путина. Украинцы высмеяли заявление политика в соцсетях.

«Клоун пишет клоуну», — написал Геннадий.

Тереза Б. считает, что Саакашвили должен сидеть в тюрьме. Ему не стоит прикрываться Зеленским и что-то говорить в сторону Путина.

«Мне интересно, есть ли событие на Земле, которое произошло без вмешательства Путина?» — не без сарказма поинтересовался Олег А.

Андрей иронично отметил, что Путин виноват в том, что экс-губернатор Одесской области по какой-то причине решил, что США поможет ему развязать Майдан в Грузии. Ему сказали, он поехал, а теперь сидит в заключении.

«Надо скинуться ему и отправить ящик галстуков, а то оголодает бедняга», — смеется Artem.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил заявил, что экс-президент Грузии никому не нужен на родине, но всем мешает на Украине. Политик оказался в тюрьме благодаря усилиям Киева.