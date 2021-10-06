Читатели Daily Mail удивились ракете «Циркон»

Лондон, 6 октября. Россия объявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», запустив ее с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Минобороны РФ сообщило, что снаряд может перемещаться со скоростью в 10 700 км/ч. Он поразил цель, находящуюся в Баренцевом море. Читатели британского издания Daily Mail восхитились российским вооружением.

«Пора всем странам мира подписать новое соглашение о разоружении», — поделился мнением SnowCha1n5.

Пользователь Emma Raducanu fan иронично отметила, что Великобритании нужно создать аналогичную ракету. Только будет она из углеводорода, чтобы не загрязнять окружающую среду.

«Между тем в Америке Сонный Джо играет в Лего и пачкает трусы», — пошутил Joes dentures.

Читатель joe blob считает, что войны с использованием подобного вооружения будут длиться всего неделю. Оно очень дорогое, чтобы его часто использовать.

«Отличное оружие», — коротко подметил Pagey17.

Ранее военные аналитики рассказали, что подводные лодки «Ясень» Военно-морского флота России смогут дважды уничтожить авианосную группу ВМС США за счет новейших «ракет-убийц».