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Согласование условий возврата поможет избежать суда в случае долга
Общество
Согласование условий возврата поможет избежать суда в случае долга
pexels.com  /  Pexels

Москва, 6 октября. Взятие взаймы сопровождается большим количеством нюансов и рисков, независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, на что стоит обратить внимание.

По ее словам, если сложилась ситуация, в которой необходимо взять в долг, а вернуть его потом не получается, следует в первую очередь поставить в известного того, кто одолжил денежные средства. При этом по возможности необходимо иметь с собой подтверждающие документы тяжелого положения, например, трудовую с увольнением.

«Если человек соглашается, нужно составить письменный документ, что вы согласовали новые условия возврата. В противном случае не будет никаких гарантий, что потом на вас не подадут в суд и не скажут, что вы деньги не вернули», — передает слова эксперта радио Sputnik.

Как отметила Смирнова, важным этапом является согласование условий возврата. Оно станет решающим, если давший в долг решит подать в суд. Как считает финансовый советник, при частой необходимости в небольших денежных суммах лучше оформить кредитку с небольшим лимитом. Возвращать средства на нее можно при каждой зарплате.

Недавно россиянам стала доступна возможность оформить потребительские займы в банкоматах Сбербанка. Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, сообщили представители пресс-службы банка.

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