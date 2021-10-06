Речь робота может повлиять на доверие к нему человека

Палермо, 6 октября. Люди больше доверяют разговаривающим роботам. Соответствующее исследование провели ученые из Университета Палермо.

Специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие 27 человек. Все участники до и после контакта с роботами заполнили анкету. Результаты показали, что люди стали больше доверять машине после того, как услышали ее речь.

Участники наблюдали за тем, как робот вслух размышлял на разные темы. Данные анкет показали, что это повлияло на становление доверительного отношения к ним со стороны людей. Ученые отметили, что такая тенденция говорит о некой общности между андроидом и человеком. В будущем специалисты планируют исследовать психологию отношений между людьми и машинами.

Недавно стало известно, что сингапурские изобретатели проведут эксперимент, в котором робот Ксавье будет патрулировать улицы города в качестве полицейского.