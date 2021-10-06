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Политолог Марков объяснил, зачем Саакашвили вернулся в Грузию

  /   Обновлено: 06 октября 2021 07:15
Политика
Политолог Марков объяснил, зачем Саакашвили вернулся в Грузию
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Москва, 6 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имел два плана, когда собирался возвращаться на родину. Об этом заявил директор Института Политических Исследований Сергей Марков.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором он обсудил арест экс-губернатора Одесской области. Он подчеркнул, что у политика были минимальные и максимальные цели.

«По плану максимум должно было быть большой шум вокруг его задержания. Действительно, это должно быть стимулировать сторонников его партии к тому, чтобы максимально придти на избирательные участки, максимально активизироваться и получить много процентов голосов», — отметил политолог.

Он добавил, что в случае победы его политической партии его, скорее всего, освободили бы. В результате он сам повел бы фракцию за собой и мог бы рассчитывать на должность премьер-министра Грузии. Минимальная цель заключалась в том, что Саакашвили был бы арестован, но власти США призвали бы Тбилиси отпустить его, но и этот план не сработал.

Ранее стало известно, что прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили.

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