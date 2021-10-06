Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 08:17
08:14
Общество
Пересильд может пострадать от космической болезни во время съемок на МКС
08:13
Общество
Дженнифер Лопес отказалась от просмотра фильма с Беном Аффлеком в главной роли
08:12
Политика
Посол Украины Мельник призвал Германию помочь со вступлением в НАТО и ЕС
08:10
Общество
Суд признал признал банкротом крупнейшую рыбопромышленную компанию Дальнего Востока
08:09
Политика
Политолог Марков призвал Саакашвили прекратить употреблять наркотики
08:09
Общество
Средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
08:08
Общество
Дельта-штамм коронавируса легче передается из-за меньшей вирусной нагрузки
08:07
Политика
Дипломат Лозинский прояснил обязательства России в отношении Украины
08:06
Происшествия
Иномарка сгорела ночью на окраине Владивостока
08:06
Политика
Политолог Марков объяснил, хватит ли Украине газа грядущей зимой
Все новости

Sony урезают функционал PS Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita

  /   Обновлено: 06 октября 2021 06:53
Технологии
Sony урезают функционал PS Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita
wikipedia.org  /  Evan-Amos / Public Domain

Токио, 6 октября. Магазин PlayStation Store до сих пор продолжает свою работу на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita. Однако компания Sony начинает постепенно урезать его функционал.

Так, с 27 октября пользователям ограничат количество способов оплаты в цифровом магазине на PS3 и PS Vita. Их владельцы больше не смогут совершать покупки игр с использованием кредитных и дебетовых платежных карт, а также при помощи PayPal и других подобных систем напрямую через консоль. Такая возможность останется только в мобильном приложении, через веб-версию PS Store и при помощи подарочных карт, передает Kotaku.

На PlayStation 3 и PlayStation Vita по-прежнему можно будет совершать покупку дополнений к играм, но только через кошелек. Продолжат работать также и ваучеры на различный контент и подписку.

Ранее инсайдер поделился информацией, что более мощная версия PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках магазинов в 2023 или 2024 году. Ожидается, что консоль получит поддержку разрешения 8K, а также технологию FSR от AMD.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Sony урезают функционал PS Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita
sony playstation vita ps store playstation 3
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru