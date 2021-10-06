Sony урезают функционал PS Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita

Токио, 6 октября. Магазин PlayStation Store до сих пор продолжает свою работу на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita. Однако компания Sony начинает постепенно урезать его функционал.

Так, с 27 октября пользователям ограничат количество способов оплаты в цифровом магазине на PS3 и PS Vita. Их владельцы больше не смогут совершать покупки игр с использованием кредитных и дебетовых платежных карт, а также при помощи PayPal и других подобных систем напрямую через консоль. Такая возможность останется только в мобильном приложении, через веб-версию PS Store и при помощи подарочных карт, передает Kotaku.

На PlayStation 3 и PlayStation Vita по-прежнему можно будет совершать покупку дополнений к играм, но только через кошелек. Продолжат работать также и ваучеры на различный контент и подписку.

Ранее инсайдер поделился информацией, что более мощная версия PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках магазинов в 2023 или 2024 году. Ожидается, что консоль получит поддержку разрешения 8K, а также технологию FSR от AMD.