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Пользователи YouTube восхитились красотой и историей России
Общество
Пользователи YouTube восхитились красотой и историей России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 октября. Американский блогер Джонни Харрис опубликовал видео, где удивляется масштабам территории России. Он кратко пересказал часть истории страны и поразился ее этническому разнообразию.

В конце ролика американец заявил, что очарован РФ, хотя никогда не приезжал в это государство. Свое мнение о России высказали и подписчики YouTube-канала блогера.

«После этого видео хочется поехать посмотреть Россию! Но, похоже, это займет изрядное количество времени», — написал Bucket List Travellers.

Пользователь SHIMNA KT предложил на секунду представить российские масштабы. Когда-то эта страна находилась одновременно в Европе, Азии и Северной Америке.

«Обожаю ваши видео! Спасибо, что показали, насколько Россия разнообразна. Я родом из Республики Саха, в настоящее время живу в Китае. Представляюсь всегда сибирячкой. Мне кажется, разрыв между западной и восточной частями России слишком велик», — подчеркнула Kiun B.

Ricardo Morales Escobar интересуется Калининградской областью. Ему интересно, как люди там живут, как они отличаются от остальных россиян.

«Я изучаю российскую политологию и могу сказать, что каждый касающийся этой страны аспект заслуживает отдельного курса и отдельной книги», — отметил Nathaniel E.

Ранее переехавший в Россию американец по имени Джейкоб рассказал о приобретенных в США привычках, которые иногда вызывают смех у его русских друзей.

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