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Более 10% россиян согласились работать без выходных ради высокой зарплаты
Общество
Более 10% россиян согласились работать без выходных ради высокой зарплаты
pixabay.com

Москва, 6 октября. Всего 12% респондентов готовы работать без отдыха ради дохода в 128,4 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Примерно 40% опрошенных согласились отказаться от нескольких выходных в месяц ради повышения заработной платы до 100,2 тысячи рублей в месяц, информирует ТАСС. Почти половина опрошенных россиян (45%) не захотели что-либо менять в привычном распорядке и остались верны пятидневной рабочей неделе и двум выходным.

Еще 7% участников исследования считают возможным отказаться от более шести выходных дней за 117,3 тысячи рублей в месяц. 28% наотрез отказались лишаться отдыха и выходных дней даже ради дополнительной прибыли.

Власти Дагестана недавно заявили о намерении почти вдвое увеличить реальную зарплату жителей региона. Так, спустя девять лет жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.

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