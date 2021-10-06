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Девы, Близнецы и Рыбы оказались самыми жадными знаками зодиака

  /   Обновлено: 06 октября 2021 06:34
Общество
Девы, Близнецы и Рыбы оказались самыми жадными знаками зодиака
pixabay.com

Москва, 6 октября. Расчетливость, экономность и нежелание человека тратить деньги впустую во много может зависеть от того, под каким знаком зодиака он родился.

Во многих гороскопах Девы представляются настоящими скупердяями. Они с радостью принимают подарки, однако сами редко отвечают взаимностью. Представители этого знака зодиака не тратят деньги на благотворительность, они уверены, что каждый должен зарабатывать своим трудом.

Близнецы думают, что лучшего достойны только они, при этом другие могут обойтись малым. Руководствуясь логикой и расчетом они откладывают большую часть заработанных денег. Они живут от одного накопительства к другому. В надежде не тратить средства, Близнецы часто передаривают ненужные подарки.

Пока финансы Рыб находятся в порядке, они готовы бесконечно дарить подарки. Однако когда это становится не так, представители этого знака зодиака берегут каждую копейку.

Ранее астрологи назвали топ-3 знака зодиака, которые сильнее остальных отравляют жизнь окружающим их людей.

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