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BadComedian назвал замечательным маркетинговым ходом отправку киноэкипажа на МКС
Общество
BadComedian назвал замечательным маркетинговым ходом отправку киноэкипажа на МКС
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 6 октября. Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, положительно оценил отправку киноэкипажа с Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко на МКС с маркетинговой точки зрения.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Баженов выразил интерес к создаваемой кинокартине, передает NEWS.ru.

«Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли», — заявил блогер.

Однако кинокритик не торопится судить о фильме, не посмотрев его. По словам Баженова, кинокартина может получиться хорошей при качественном сценарии. Он отметил, что не верит в версию, согласно которой актеры не летали в космос, так как сейчас это было бы крайне трудно скрыть.

Ранее сообщалось, что российский корабль с «киноэкипажем» состыковался с МКС в ручном режиме. Отмечается, что корабль не мог выполнить стыковку в автоматическом режиме.

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badcomedian пересильд шипенко
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