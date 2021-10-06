Бывшую венгерскую порнозвезду Брадакс обвинили в убийстве двухлетнего сына

Рим, 6 октября. Бывшую венгерскую порнозвезду Каталин Эржебет Брадакс обвинили в убийстве собственного двухлетнего сына в Италии. Причиной трагедии мог послужить спор из-за опеки над ребенком.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 1 октября. По данным New York Post, 44-летняя Брадакс вошла в супермаркет Lidl в населенному пункте Читта-делла-Пьеве, в центральном районе итальянской Умбрии, положила тело сына Алекса Юхаса на прилавок и кричала, взывая о помощи.

Согласно отчету властей, малыш получил девять ножевых ранений в грудь и шею. Окровавленную футболку ребенка и свитер его матери позже нашли в заброшенном здании неподалеку. В сумочке Брэдэкс обнаружили нож.

Женщину обвинили в убийстве. Следователи полагают, что мотивом преступления стала месть отцу ребенка Норберту Юхасу. Отец известил венгерские власти о месте его жительства после того, как получил фотографии умирающего сына через WhatsApp.

Брадакс дала полиции три противоречивых ответа о произошедшем, в том числе отрицала свою причастность к убийству сына. Однако позже по совету адвоката Энрико Рензони женщина решила отказаться от общения со следователями.

Норберт Юхас заявил, что Брадакс бежала в Италию с сыном в сентябре, так как венгерский суд предоставил опеку над мальчиком ему. Бывшая порноактриса жила в городке Кьюзи Скало в Тоскане. Свидетели сообщают, что за день до смерти сына женщина якобы плохо с ним обращалась. В настоящее время Брадакс содержится в тюрьме в Перудже.

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