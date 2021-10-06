Всемирный банк улучшил прогноз на 2021 год по росту ВВП России

Вашингтон, 6 октября. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году с 3,2% до 4,3%. Об этом говорится в докладе ВБ об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Согласно документу, рост российской экономики ускорится в текущем году. Это связано с тем, что она поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергетические носители.

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РФ на 2022 год до 2,8% с 3,2%. Аналогичная ситуация и с прогнозом на 2023 год — с 2,3 до 1,8%.

Восстановление замедлится до стабильных 2,8% в 2022 году, отмечает ВБ. Это связано со стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье.

Специалисты Всемирного банка также подчеркивают, что на перспективы роста российской экономики оказывает влияние обострение напряженности в отношениях между странами, в том числе включая введенные в текущем году санкции США. Также речь идет о показателях вакцинации и повышения уровня ключевой ставки ЦБ до рекордно низких уровней.

Центробанк России может повысить прогноз по инфляции и уровню роста ВВП в октябре. На этот год июльский прогноз ВВП — 4-4,5% роста, сообщили в ЦБ.