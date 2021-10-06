Сотрудники Белого дома называли Меланию Трамп «Рапунцель» из-за ее затворничества

Вашингтон, 6 октября. Жена экс-президента США Мелания получила прозвище «Рапунцель» от сотрудников Белого дома из-за своего стремления скрыться ото всех в личной комнате.

Об этом в своих мемуарах рассказала бывший пресс-секретарь резиденции президента Стефани Гришэм. Как отметила Гришэм, жена экс-главы США редко появлялась в стенах Белого дома, забывая о своем статусе первой леди. В те нечастые моменты посещения резиденции она предпочитала прятаться от лишних глаз, в связи с чем ее и прозвали «Рапунцель», передает ТАСС.

Стефани Гришэм также раскрыла еще некоторые прозвище семьи Трампа. По ее словам, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер считались в Белом доме «интернами», так как отличались своим стремлением познать секреты руководства страной, но не обладали для этого достаточной компетенцией. Выделила экс-пресс-секретарь и сенатора Линдси Грэма, который получил прозвище «сенатора-халявщика». По словам Гришэм, все его обязанности заканчивались на обеде и игре в гольф с Трампом за его счет.

Из мемуаров бывшего пресс-секретаря также стало известно, почему в 2017 году лицо Трампа имело оранжевый оттенок. По ее словам, экс-главе США просто пришлось воспользоваться не своей пудрой.

Высказывала Стефани Гришэм и некоторые конспирологические теории. По ее мнению, на встречу двухлетней давности Владимир Путин взял себе в переводчицы симпатичную девушку для отвлечения Дональда Трампа, передает «Взгляд».