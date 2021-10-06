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МВД не поддержало предложение обязать водителей возить с собой карту ТО

  /   Обновлено: 06 октября 2021 05:37
Общество
МВД не поддержало предложение обязать водителей возить с собой карту ТО
Правительство Приморского края

Москва, 6 октября. МВД не поддержало идею операторов техосмотра обязать водителей возить с собой диагностическую карту ТО поправками к правилам дорожного движения (ПДД).

«Союз операторов техосмотра» предложил включить диагностическую карту о прохождении ТО в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе и передавать полицейским для проверки. МВД считает, что в такой норме нет нужды, так как соответствующие сведения находятся «в информационных ресурсах» и инспектор может установить наличие или отсутствии диагностической карты онлайн, сообщает «Коммерсант». Идею введения штрафа за отсутствие ТО в МВД также не поддержали.

Позицию министерства поддержал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Он отметил, что санкций за отсутствие техосмотра для физлиц сегодня не предусмотрено. По мнению эксперта, вводить в ПДД требование возить с собой карту нет смысла с учетом обсуждением предложения сделать техосмотр добровольным.

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мвд техосмотр то
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