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Рогозин рассказал о новых запусках космических ракет до конца 2021 года

  /   Обновлено: 06 октября 2021 05:26
Технологии
Рогозин рассказал о новых запусках космических ракет до конца 2021 года
Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 6 октября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца 2021 года. Ближайший запуск намечен на 14 октября.

В середине октября пройдет пуск с космодрома Восточный спутников OneWeb. Далее в Казахстане произойдет посадка корабля «Союз МС-18» с экипажем. С космодрома Байконур 28 октября планируется запустить грузовую ракету. Модуль «Причал» отправится к МКС 24 ноября. Сразу после этого «Союз МС-20» с японскими туристами и ракета-носитель «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7» полетят на орбиту.

В это же время на космодроме Восточный начнется работа по переоборудованию заправочного комплекса с переходом на нафтил. Окончание планируется до начала зимней пусковой кампании 2022 года. С космодрома Минобороны в Плесецке и с комплекса Куроу во Французской Гвинее будут запущены тяжелые ракеты «Ангара», рассказал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» на борту которой находились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

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