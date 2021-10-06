Хоакин Феникс не стал отрицать возможность съемок сиквела «Джокера»

Лос-Анджелес, 6 октября. Издание The Playlist взяло интервью у Хоакина Феникса. Журналисты спросили актера о возможности продолжения фильма «Джокер», на что тот ответил, что не знает о планах студии.

По его словам, Warner Bros. когда-то проводили переговоры касательно запуска производства сиквела, однако это не было чем-то официальным. Феникс мог лишь обсуждать с режиссером кинокартины Тоддом Филлипсом возможные сценарные идеи, передает The Playlist.

«Ну, я даже не знаю. Еще когда во время съемок мы начали… Понимаете, это ведь интересный персонаж. Есть еще столько всего, что мы бы могли с ним сделать, как раскрыть его. Но возьмемся ли мы за это на самом деле? Не знаю», — сообщил Феникс изданию.

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в свет в 2019 году. Он стал первой в истории картиной с рейтингом R, собравшей больше миллиарда долларов в прокате. Несмотря на это, информации о возможном продолжении до сих пор нет. Однако Феникс выразил готовность принять участие в сиквеле, если он состоится.

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