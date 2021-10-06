Байден предрек США потерю экономического преимущества

Вашингтон, 6 октября. США могут потерять свое экономическое преимущество в мире, если не будут совершать масштабные инвестиции, включая вложения в собственную инфраструктуру.

США сейчас находятся в переломном моменте, который происходит каждый 40–80 лет в истории страны. Об этом рассказал американский лидер Джозеф Байден.

«В течение долгого времени Америка задавала темп всему миру. В течение большей части XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом в том, что касается инвестиций в самих себя, в наш народ и нашу страну», — сказал он.

Однако глава государства отметил, что страна замедлилась и перестала инвестировать в саму себя. США и сейчас являются крупнейшей мировой экономикой, но они могут утратить это преимущество.

Ранее Байден частично возложил ответственность за ситуацию с госдолгом США на своего предшественника Дональда Трампа. Он назвал безрассудной политику администрации экс-главы Белого дома в отношении налогов и расходов, передает RT.

Байден также заявил, что возможный дефолт в стране может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Тем временем представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования инфраструктурного плана президента.