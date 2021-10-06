Пьяный мужчина убил и закопал своего приятеля в в Амурской области

Белогорск, 6 октября. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчину 1992 года рождения в Белогорске Амурской области. Сообщается, что ранее он был судим.

Из оперативных источников правоохранители узнали об убийстве в доме по адресу 1-й Авиационный переулок. На приусадебном участке они обнаружили труп 48-летнего мужчины, который был зарыт в землю. Информацию об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

Позднее подозреваемого в преступлении задержали у магазина в том же районе Белогорска. Преступник признался в содеянном и рассказал, что в ходе распития алкоголя со своим приятелем и еще одной женщиной завязалась ссора, которая закончилась убийством. Чтобы скрыть следы, амурчанин решил закопать тело погибшего.

Накануне стало известно, что мужчину, который в 2004 году убил четырехлетнюю девочку, приговорили к лишению свободы сроком на десять лет.