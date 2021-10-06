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США уменьшили количество атомных боеголовок до 3750 штук
Армия
США уменьшили количество атомных боеголовок до 3750 штук
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 октября. США продолжают уменьшать количество своих атомных боеголовок. Информация об этом стала известна из статистики госдепартамента.

По обнародованным данным, в 2020 году у США было 3750 боеголовок, тогда как еще в 2019 году их количество составляло 3805 штук, а годом ранее — 3785. Цифры не включают в себя боеголовки, которые больше не эксплуатируются и ожидают уничтожения, сообщает Госдеп.

В 2020 году США ликвидировали 184 старые боеголовки. На тот период уровень оснащенности оказался самым низким за последние 60 лет. Все это из-за договора с Россией об уменьшении стратегических наступательных вооружений.

Ранее в Сенате США призвали сократить расходы на ядерное вооружение. Соответствующее письмо группы конгрессменов-демократов было направлено американскому президенту Джо Байдену, передает RT.

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