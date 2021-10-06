Яхта с тремя членами экипажа потерпела бедствие в Приморье

Владивосток, 6 октября. Поломка мачты и выход из строя двигателя стали причинами бедствия яхты в Приморье, заявил начальник морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

Все члены экипажа в безопасности. Сообщение о бедствии судна было получено в 08:10 по местному времени. Происшествие произошло около залива Находка. Спасательные судна уже направлены в район бедствия. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что парусное судно было обнаружено танкером «Сахалин Айленд». Рыболовное судно «Каратаево» также смогло подойти к аварийной яхте. Она сейчас взята на буксир в сторону острова Аскольд, членам экипажа не требуется медицинской помощи.

СК России подтвердил информацию о гибели пассажирки затонувшего в Белом море прогулочного судна, на борту которого находились пять человек. Частное судно получило пробоину у побережья Терского района Мурманской области.