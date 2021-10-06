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Хоакин Феникс с причудливой стрижкой появился на красной ковровой дорожке

  /   Обновлено: 06 октября 2021 04:18
Общество
Хоакин Феникс с причудливой стрижкой появился на красной ковровой дорожке
Кадр из фильма «Джокер»

Нью-Йорк, 6 октября. Американский актер Хоакин Феникс появился на красной ковровой дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с причудливой стрижкой, которую сделал ради главной роли в фильме ужасов.

Во вторник, 5 октября, 46-летний артист был замечен на красной ковровой дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля. Актер был одет в толстовку Animal Liberation Front и позировал с коротко остриженными волосами на макушке и длинными седыми прядями по бокам головы, сообщает Page Six.

О необычной внешности Феникса заговорили после его появления на сессии вопросов и ответов о фильме «Давай, давай», где артист прятал прическу под черной шапочкой. Актер сыграл в картине радиожурналиста Джонни, который отправляется в путешествие по США с молодым племянником. Фильм выйдет в прокат 19 ноября.

Однако причудливую стрижку Феникс, видимо, сделал ради главной роли в комедийном фильме ужасов Ари Астера «Бульвар Разочарования». Картина рассказывает об «одном из самых успешных предпринимателей всех времен». Помимо Феникса в проекте участвуют Майкл Гандольфини, Натан Лейн, Паркер Поузи и Патти Лупоне.

Ранее американская независимая кинокомпания A24 представила дебютный трейлер драмы Хоакином Фениксом «Давай-давай». Премьера картины состоялась на фестивале «Теллурайд» в Колорадо 2 сентября.

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кино фильмы феникс
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