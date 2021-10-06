Пекин, 6 октября. Министерство обороны России заявило, что атомная подводная лодка «Северодвинск» провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», что вызвало панику на Западе.

Согласно отчету ведомства, российское судно запустило снаряд с 40-метровой глубины, поразив цель в Баренцевом море. Читатели китайского издания Гуаньча поделились своим мнением.

«Имея различные ракеты, запускаемые с подводных лодок, Китай по-прежнему только догоняет Россию и Соединенные Штаты. У нас должно быть четкое понимание фактов», — отметил Прохладный ветерок.

Пользователь Скажу несколько слов считает, что Россия сейчас демонстрирует невероятную эффективность. Она успешно сдерживает США и Японии, и при этом работает в стратегической отрасли с Китаем.

«Когда другие страны говорят, что у вас есть оружие массового уничтожения, вам лучше действительно иметь его, ха-ха», — отметил Духи из лука-порея.

Пользователь david123456654321 уверен, что Байден дрожит от страха. Весь мир сейчас гонится за высокими скоростями и технологиями.

«У Соединенных Штатов появился еще один кошмар», — подчеркнула Девушка Бэйлэ.

Ранее аналитик из Индии Партх Сатам заявил, что Россия вызвала ужас у американских военных успешными испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон».