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Московские компании открыли четверть вакансий с постоянной удаленкой в России
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Московские компании открыли четверть вакансий с постоянной удаленкой в России
Общество
Московские компании открыли четверть вакансий с постоянной удаленкой в России
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 6 октября. За девять месяцев 2021 года столичные компании открыли 93 тысячи вакансий с постоянной дистанционной занятостью. Чаще всего на удаленку требуются IT-специалисты и маркетологи.

В России больше всего дистанционных работников ищут московские компании, сообщила изданию руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. За девять месяцев текущего года в столице разместили 93 тысячи таких вакансий, сообщает «Российская газета».

«По нашим данным, в течение последних полутора лет каждая четвертая вакансия в России с постоянной удаленкой открыта компаниями из Москвы», — отметила Игнатова.

Наиболее востребованы дистанционные IT-специалисты, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, менеджеры по дистанционным продажам, сообщила специалист.

Ранее в ВТБ выяснили, что сотрудники «на удаленке» есть в 65% московских компаний и 59% организаций в Санкт-Петербурге. Доля вакансий на дистанционный формат в столице на текущий момент составляет 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5,1%.

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москва работа удаленка
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