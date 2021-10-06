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Юрист Уткин напомнил об обложении лотерейных выигрышей дополнительными налогами
Общество
Юрист Уткин напомнил об обложении лотерейных выигрышей дополнительными налогами
pixabay.com  /  Hermann

Москва, 6 октября. Деньги, приходящие на счета россиян в качестве заработной платы от работодателя, налогом не облагаются. Однако так дела обстоят далеко не всегда, сообщил юрист Павел Уткин.

По его словам, каждый гражданин России получает трудовые выплаты уже с вычетом подоходного налога в 13% от общей суммы, если она не превышает 5 миллионов рублей в год: тогда вычет составляет уже 15%. Но в некоторых случаях россияне обязаны самостоятельно уплачивать пошлину, например, при получении дохода от сдачи жилья, либо выигрыше в лотерее, сообщил Уткин агентству «Прайм».

В первом случае граждане могут зарегистрироваться как самозанятые, тогда сумма налога составит 4% от получаемой платы за арендуемую площадь. Помимо этого, впервые вставшие на учет могут воспользоваться налоговым вычетом в 10 тысяч рублей. В случае же, если россияне получили лотерейный выигрыш, государственная пошлина в 13% начисляется на часть, превышающую 4 тысячи рублей, заключил Уткин.

Ранее в Белгороде пополнился перечень автомобилей, за которые их владельцам необходимо платить повышенный налог. В него попали Mazda, Subaru и Honda, сообщил заместитель руководителя УФНС Белгородской области Сергей Чечин.

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